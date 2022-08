Ascolti tv 29 agosto 2022 | Canale 5 avanti per spettatori | Rai1 per share

(Di martedì 30 agosto 2022)tv: la miniserie di Rai 1 con l’11,1% e 1,520 milioni, il programma di5 al 10,8% e 1,571 milioni Un prima serata combattuta, quella di ieri sera, con Quiz che suha raggiunto il 15,3% e 2,120 milioni di contatti, mentre Uno di famiglia (in prima Tv) su5 ha fatto registrare il 10% dimedia con 1,075 milioni di, la settimana scorsa, con Immenhof, ha fatto registrare il 15,3% e 2,120 milioni mentre D’Iva su5 aveva fatto il 10% e 1,075 milioni. Al terzo posto si piazza Italia – Turchia su Rai2 con 1,291 milioni e il 7,9% di, mentre la settimana scorsa il gradino più baso del podio era occupato da Chicago P.D. che su Italia 1 ha registrato 1,100 milioni e il 7,73% di ...

tv lunedì 29 agosto 2022: preserale e access prime time Prima sfida stagionale tra Gerry Scotti e Marco Liorni, vinta ampiamente da quest'ultimo: Reazione a Catena non ha perso terreno. Canale 5, Uno di famiglia: 1.571.000 spettatori (share 10,79%) Rai1, Quiz: 1.520.000 spettatori (share 11,11%) Rai2, Mondiali di pallavolo Italia - Turchia: 1.291.000 spettatori