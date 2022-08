Vaiolo delle scimmie, iniziati i vaccini nel Lazio. La Asl: ‘Rischio di contagio alto per chi ha più partner sessuali’ (Di lunedì 29 agosto 2022) E’ iniziata la campagna vaccinale contro il Vaiolo delle scimmie, che utilizza il vaccino gia? in uso per il Vaiolo (JYNNEOS, virus vaccino non replicante). Leggi anche: Torna dalle vacanze positivo a Covid, Vaiolo delle scimmie e HIV: primo caso di coinfezione in Italia Dove ci si può vaccinare Nella Regione Lazio tale vaccinazione viene eseguita presso l’istituto INMI L. Spallanzani di Roma. Chi risiede a Latina può fare una prima valutazione con prenotazione diretta tramite l’Ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina e il Latina Checkpoint. I soggetti con piu? alto rischio di contagio ai quali e? consigliata la vaccinazione sono: Personale di laboratorio con possibile esposizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) E’ iniziata la campagna vaccinale contro il, che utilizza il vaccino gia? in uso per il(JYNNEOS, virus vaccino non replicante). Leggi anche: Torna dalle vacanze positivo a Covid,e HIV: primo caso di coinfezione in Italia Dove ci si può vaccinare Nella Regionetale vaccinazione viene eseguita presso l’istituto INMI L. Spallanzani di Roma. Chi risiede a Latina può fare una prima valutazione con prenotazione diretta tramite l’Ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina e il Latina Checkpoint. I soggetti con piu?rischio diai quali e? consigliata la vaccinazione sono: Personale di laboratorio con possibile esposizione ...

