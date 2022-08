US Open 2022: ripescato Agamenone! In programma già oggi il primo turno con Etcheverry (Di lunedì 29 agosto 2022) A pochissime ore dal match d’apertura degli US Open 2022 arriva la notizia del ripescaggio dell’azzurro Franco Agamenone. Il nativo di Rio Cuarto, in Argentina, porta dunque ad 11 il totale degli italiani all’interno del main draw del torneo statunitense. In un primo momento Agamenone era rimasto beffato dal sorteggio per i ripescati quando Corentin Moutet e Fernando Verdasco erano stati richiamati a riempire le assenze del boliviano Hugo Dellien e del serbo Novak Djokovic, inserito inizialmente nel tabellone, ma poi costretto a rinunciare per i noti motivi sanitari. Poi il ritiro di Pablo Andujar ha aperto le porte del main draw all’italiano. Al primo turno il 29enne affronterà dunque l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 86 del ranking ATP. Il match sarà il secondo in ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) A pochissime ore dal match d’apertura degli USarriva la notizia del ripescaggio dell’azzurro Franco Agamenone. Il nativo di Rio Cuarto, in Argentina, porta dunque ad 11 il totale degli italiani all’interno del main draw del torneo statunitense. In unmomento Agamenone era rimasto beffato dal sorteggio per i ripescati quando Corentin Moutet e Fernando Verdasco erano stati richiamati a riempire le assenze del boliviano Hugo Dellien e del serbo Novak Djokovic, inserito inizialmente nel tabellone, ma poi costretto a rinunciare per i noti motivi sanitari. Poi il ritiro di Pablo Andujar ha aperto le porte del main draw all’italiano. Alil 29enne affronterà dunque l’argentino Tomas Martin, numero 86 del ranking ATP. Il match sarà il secondo in ...

Open_gol : Draghi non trova fondi per gli interventi sulle bollette e il carovita. Ma le imprese di gas ed elettricità non han… - Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - DavidPuente : No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 - Open_gol : I dati di oggi - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Us Open, party a tutto volume mentre ci sono le partite. La rabbia di Agamenone: “A questo business non frega niente d… -