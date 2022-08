Prima dell’inizio della scuola una buona regola è quella di sottoporre i bambini a un controllo della vista. Un difetto visivo, infatti, può rendere difficoltoso mantenere la giusta concentrazione ma anche dare origine a mal di testa frequenti. Ecco le raccomandazioni dell'oculista (Di lunedì 29 agosto 2022) Le vacanze volgono al termine e Prima dell’inizio della scuola è bene non sottovalutare i controlli della vista nei bambini. Un difetto visivo, infatti, può rendere difficoltoso per i piccoli riuscire a mantenere un’adeguata concentrazione durante le lezioni, dando origine in alcuni casi anche a mal di testa frequenti. Non solo, sottoporre i bambini a visite oculistiche periodiche è di fondamentale importanza anche per individuare patologie che, se non diagnosticate precocemente, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Le vacanze volgono al termine eè bene non sottovalutare i controllinei. Un, può rendere difficoltoso per i piccoli riuscire aun’adeguatadurante le lezioni, dandoin alcuni casia mal di. Non solo,a visite oculistiche periodiche è di fondamentale importanzaper individuare patologie che, se non diagnosticate precocemente, ...

