Pd | ecco la più grande balla di Letta per colpire il centrodestra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) «Arriva il fascismo», «è la destra peggiore di sempre», «c'è un'emergenza democratica», «con la destra rischiamo il default», «con le destre finiamo come Polonia e Ungheria»... È dall'inizio della campagna elettorale, circa un mese fa, che a sinistra vanno avanti con questo ritornello. Oddio, oddio, se vincono gli altri (i brutti e cattivi) è la fine di tutto. Obiettivo: creare il mostro contro cui gli elettori dovrebbero correre alle urne per sostenere Enricoe i suoi minuscoli alleati. In realtà tutti i sondaggi confermano che questa strategia non funziona. Il Pd, infatti, non sta recuperando e, anzi, la distanza dalaumenta. Ma i nostri eroi progressisti non si arrendono e provano a gridare «al lupo, al lupo» ancora più forte. Ma lasciamo la parola a loro... CAMICIE NERE Era la fine di luglio quando, candidamente, ...