Milan, Vranckx è il favorito per il centrocampo: Joao Gomes e Seko Fofana le alternative (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l'arrivo in difesa di Malick Thiaw, il Milan pensa sta pensando a come completare la propria rosa inserendo un centrocampista. Al momento il netto favorito per la dirigenza rossonera resta Aster Vranckx del Wolfsburg, ma secondo quanto riportato da 'Tuttosport' non vanno trascurate altre due possibili piste. Le principali alternative al belga classe 2002 sono infatti, Joao Gomes del Flamengo e l'ex Udinese Seko Fofana, attualmente in forza al Lens. SportFace.

