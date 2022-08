Inter: Duro confronto ad Appiano, cosa ha detto Inzaghi alla squadra - Top News (Di lunedì 29 agosto 2022) ... tutti ad Appiano Gentile direttamente in sala video per capire - come scrive la Gazzetta - che cosa non è andato davanti alla tv. Leggi su sportevai (Di lunedì 29 agosto 2022) ... tutti adGentile direttamente in sala video per capire - come scrive la Gazzetta - chenon è andato davantitv.

infoitscienza : L’ex allenatore duro con l’Inter: “È in confusione. Non è più la squadra degli ultimi anni!” - SpazioInter : L'ex allenatore duro con l'Inter: 'È in confusione. Non è più la squadra degli ultimi anni!' -… - SpazioInter : L'ex allenatore duro con l'Inter: 'È in confusione. Non è più la squadra degli ultimi anni!' -… - SpazioInter : L'ex allenatore duro con l'Inter: 'È in confusione. Non è più la squadra degli ultimi anni!' -… - PasAH2O : @hortominnesota @fagiuolismo @Danibe23 @GoalItalia Perché poi quando andò all'Inter durò 5 partite. Anche con il Ge… -