In cosa Calenda sta sbagliando nel suo sbarco su TikTok

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 29 agosto 2022) Anche Carloè su. Che un leader politico utilizzi questa piattaforma, però, non ci stupisce. Già da tempo altre personalità appartenenti alla politica italiana hanno creato un loro profilo su: Giorgia Meloni, Matteo Salvini o colui che in passato ha fatto proprio questi due «nomi e cognomi»: Giuseppe Conte. In occasione della campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre, allora, anche Carloha pensato di aprire un suo profilo. D’altronde, lo avevamo detto anche in questo articolo sui primi segni di campagna elettorale su, non utilizzare la piattaforma – anche per trattare tematiche legate alla situazione politica italiana attualmente in corso – sarebbe stato uno spreco. Come avere un amplificatore per farsi sentire da più persone e scegliere di non usarlo. È ...