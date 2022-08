Giorgia Meloni continua a parlare di blocco navale (Di lunedì 29 agosto 2022) Non le sono bastate le lezioni che le sono arrivate a più riprese, una tra tutte quella dell’ex sindaco di Lampedusa Totò Martello. Giorgia Meloni continua inperterrita, e consapevole che la misura non è presente nel programma del centrodestra, a propagandare il “blocco navale” come unica soluzione per controllare gli sbarchi dei migranti. “Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Non le sono bastate le lezioni che le sono arrivate a più riprese, una tra tutte quella dell’ex sindaco di Lampedusa Totò Martello.inperterrita, e consapevole che la misura non è presente nel programma del centrodestra, a propagandare il “” come unica soluzione per controllare gli sbarchi dei migranti. “Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci ...

MarioNGreco13 : RT @BentivogliMarco: Nel comizio ad #Ancona, Giorgia #Meloni ha detto che “il gas ce lo abbiamo in mare qui davanti basta usare le #trivell… - francescagraz1 : RT @BentivogliMarco: Nel comizio ad #Ancona, Giorgia #Meloni ha detto che “il gas ce lo abbiamo in mare qui davanti basta usare le #trivell… - ZPeppem : RT @PBerizzi: Giorgia Meloni e il cantiere della destra di governo: così il Paese sarà 'nazione', i cittadini 'patrioti'. Oggi su @repubbli… - IlianRagman : RT @BlobRai3: ' L'INDICATORE '. 'Se FDI vince alle Elezioni non vedo perché Mattarella non dovrebbe indicarmi come Premier...' (Giorgia Mel… - Socratico_ : RT @Etruria72: Giorgia Meloni è entrata nell’Aspen Institute, un famoso centro studi internazionale, la cui sezione italiana ha come presid… -