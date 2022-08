Firenze Arif profugo e videomaker che racconta l’Afghanistan attraverso le immagini

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il ricordo peggiore diTakveen sono i due giorni passati nell’aeroporto di Kabul, un anno fa, in bilico tra il suo Paese e il resto del mondo, il regime e la libertà, la persecuzione e la salvezza. I talebani avevano da poco preso il potere del. “Sono riuscito a varcare la porta dell’aeroporto, dietro di me una folla di persone invece non ce l’ha fatta” ricorda.è riuscito, dopo 48 lunghissime ore, a salire su un volo ed è arrivato in Italia: ha trascorso alcune settimane a Roma, qualche mese nel Centro di Accoglienza Straordinaria di Perugia prima di essere accolto, a maggio, in una struttura di Villa Monticini a Tavarnuzze che fa parte della rete Sai-Sistema Accoglienza Integrazione, gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di. Qui studia l’italiano e sogna di portare avanti ...