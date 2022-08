Classifica senza errori arbitrali terza giornata serie A. Marinelli non vede la trattenuta di Dodò su Kvara (Di lunedì 29 agosto 2022) La Classifica senza errori arbitrali terza giornata serie A- Disastro Marinelli in Fiorentina-Napoli. Male anche Manganiello e Nasca. Siamo solo al terza di campionato ed è già disastro arbitrale. Altro che Milan stellare del mainstream a destra e a manca e al VAR che non poteva intervenire, ma è davvero inspiegabile che Manganiello e Nasca non abbiano visto l’invedibile fallo di Tomori su Sansoni. E’ parso rivedere la stessa situazione della sfida scudetto fra Napoli e Milan della passata stagione quando l’inossidabile duo Orsato – Valeri si perse l’incredibile fallo fatto dallo stesso Tomori su Osimhen in area milanista sul punteggio di 0 a 0. Manca un rigore anche alla Cremonese per fallo di Singo su Valeri ma il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) LaA- Disastroin Fiorentina-Napoli. Male anche Manganiello e Nasca. Siamo solo aldi campionato ed è già disastro arbitrale. Altro che Milan stellare del mainstream a destra e a manca e al VAR che non poteva intervenire, ma è davvero inspiegabile che Manganiello e Nasca non abbiano visto l’invedibile fallo di Tomori su Sansoni. E’ parso rire la stessa situazione della sfida scudetto fra Napoli e Milan della passata stagione quando l’inossidabile duo Orsato – Valeri si perse l’incredibile fallo fatto dallo stesso Tomori su Osimhen in area milanista sul punteggio di 0 a 0. Manca un rigore anche alla Cremonese per fallo di Singo su Valeri ma il ...

