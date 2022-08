Cellulite o lipedema? Differenze e come riconoscerle

Leggi su dilei

(Di lunedì 29 agosto 2022) Cos’è Ilè una condizione cronica e progressiva che coinvolge depositi le cellule di grasso. Si tratta di un problema che affligge soprattutto il genere femminile e in particolare le donne con una costituzione ginoide, nota anchea pera o a triangolo. Ilha cause genetiche e consiste in un’anomala distribuzione del grasso corporeo che si accumula soprattutto su gambe, cosce e glutei in modo simmetrico e bilaterale; a volte può anche interessare addome e braccia. Molto spesso ilviene confuso con la, ma in realtà si tratta di una condizione medica più grave e persistente della buccia d’arancia che colpisce la maggior parte delle donne. Cause Oggi le informazioni a disposizione sulsono ancora scarse ma tra le ipotesi più accreditare ...