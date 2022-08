Bonino a Calenda: «Io foglia di fico del Pd? Non ho bisogno della sfida all’Ok Corral dei poveri» (Di lunedì 29 agosto 2022) «Chi ha detto buongiorno si chiama Carlo Calenda. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo so, ma dal martedì del bacio in fronte Calenda-Letta siamo arrivati alla domenica in cui Calenda ci avverte che “ohibò”… e se ne è andato». Lo dice a Mezz’ora in più la leader di +Europa Emma Bonino, parlando della rottura con Azione di Carlo Calenda. Bonino: «Non ho bisogno di nessuna sfida all’Ok Corral con Calenda» «Non ritengo per altro che Azione e Italia viva siano i miei principali avversari, i miei avversari sono le politiche che la destra propone. Quindi non ho bisogno di nessuna sfida all’Ok Corral con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) «Chi ha detto buongiorno si chiama Carlo. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo so, ma dal martedì del bacio in fronte-Letta siamo arrivati alla domenica in cuici avverte che “ohibò”… e se ne è andato». Lo dice a Mezz’ora in più la leader di +Europa Emma, parlandorottura con Azione di Carlo: «Non hodi nessunacon» «Non ritengo per altro che Azione e Italia viva siano i miei principali avversari, i miei avversari sono le politiche che la destra propone. Quindi non hodi nessunacon ...

SecolodItalia1 : Bonino a Calenda: «Io foglia di fico del Pd? Non ho bisogno della sfida all’Ok Corral dei poveri»… - LauraClaraCianc : @settecoppeotto Mattarella Bonino Cottarelli Calenda Letta - tempoweb : #Meloni raffinata, #Letta fa danni. Le pagelle del pubblicitario: chi è il peggiore #agorarai #elezionipolitiche22… - nemiroski : RT @carlo1493: @PoliticaPerJedi @luciapanizio @RadioRadicale Lo schema di queste elezioni avrebbe dovuto essere a tre e non a quattro. 1 Co… - Michewolf : Raga basta parlare di Taylor torniamo a parlare di Meloni Calenda Letta Fratoianni Bonino Di Maio Salvini Paragone Conte Rizzo per favore. -