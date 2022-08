Autonomia, Fico “Così com'è a noi non sta bene” (Di lunedì 29 agosto 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “L'Autonomia differenziata, Così come qualcuno la considera, a noi non sta bene”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, alla presentazione dei candidati del M5s a Napoli. “Siamo fermamente contrari a questa Autonomia differenziata – ha aggiunto Fico – perchè divide l'Italia, non fa bene al Sud e neanche al Nord. Siamo favorevoli piuttosto all'Autonomia delle grandi città, di cui ha parlato il sindaco di Napoli”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “L'differenziata,come qualcuno la considera, a noi non sta”. Lo ha detto Roberto, presidente della Camera, alla presentazione dei candidati del M5s a Napoli. “Siamo fermamente contrari a questadifferenziata – ha aggiunto– perchè divide l'Italia, non faal Sud e neanche al Nord. Siamo favorevoli piuttosto all'delle grandi città, di cui ha parlato il sindaco di Napoli”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

ZerounoTv : Autonomia, Fico “Così com’è a noi non sta bene” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Autonomia, Fico “Così com’è a noi non sta bene” - - ItaliaNotizie24 : Autonomia, Fico “Così com’è a noi non sta bene” - messina_oggi : Autonomia, Fico “Così com’è a noi non sta bene”NAPOLI (ITALPRESS) - 'L'autonomia differenziata, così come qualcuno… - Italpress : regionepuglia Autonomia, Fico “Così com’è a noi non sta bene” -

Autonomia, Fico: fermamente contrari a quella che vuole qualcuno Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli per la presentazione delle liste cittadine del Movimento 5 stelle ."Sento parlare di autonomia differenziata, ma - ha spiegato la ... Gli insulti di Jovanotti alla cultura ecologica e il silenzio di convenienza della politica ... diranno loro, non gli compete rifugiandosi dietro la foglia di fico della burocrazia delle ... A cui piace la secessione, l'autonomia differenziata, la flat tax e cose del genere. Ed è questo accettare ... Agenzia askanews Queste le parole del presidente della Camera, Roberto, a Napoli per la presentazione delle liste cittadine del Movimento 5 stelle ."Sento parlare didifferenziata, ma - ha spiegato la ...... diranno loro, non gli compete rifugiandosi dietro la foglia didella burocrazia delle ... A cui piace la secessione, l'differenziata, la flat tax e cose del genere. Ed è questo accettare ... Autonomia, Fico: fermamente contrari a quella che vuole qualcuno