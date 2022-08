Amici, le accuse dell’ex vincitore: c’è chi ruba? | “Ingrati ed irrispettosi” (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ex vincitore si è lasciato andare ad uno sfogo non indifferente sui social contro ex ballerini e colleghi della scuola Non le manda certo a dire Andreas Muller, ex ballerino di Amici nonché vincitore della 16esima edizione. Attualmente compagno di Veronica Peparini, Muller è stato ballerino professionista presso la scuola prima di decidere di cambiare lavoro e decidere di dedicarsi alla professione di coreografo per concerti di cantanti quali Alessandra Amoroso, Aka 7 e Claudio Baglioni. Ed è proprio in merito a questo suo lavoro che il ballerino si è voluto sfogare sui social lamentando una forte mancanza di rispetto. Lo sfogo di Andreas Muller sui social contro colleghi ed ex allievi Sebbene sia molto contento del lavoro che svolge, l’ex ballerino di Amici ha voluto fare uno sfogo non indifferente ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 29 agosto 2022) L’exsi è lasciato andare ad uno sfogo non indifferente sui social contro ex ballerini e colleghi della scuola Non le manda certo a dire Andreas Muller, ex ballerino dinonchédella 16esima edizione. Attualmente compagno di Veronica Peparini, Muller è stato ballerino professionista presso la scuola prima di decidere di cambiare lavoro e decidere di dedicarsi alla professione di coreografo per concerti di cantanti quali Alessandra Amoroso, Aka 7 e Claudio Baglioni. Ed è proprio in merito a questo suo lavoro che il ballerino si è voluto sfogare sui social lamentando una forte mancanza di rispetto. Lo sfogo di Andreas Muller sui social contro colleghi ed ex allievi Sebbene sia molto contento del lavoro che svolge, l’ex ballerino diha voluto fare uno sfogo non indifferente ...

