"Vuole uscire allo scoperto. Ma lui...": Noemi Bocchi, cosa sta succedendo con Totti (Di domenica 28 agosto 2022) Noemi Bocchi non è la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Gli amici della nuova fiamma dell'ex capitano giallorosso hanno rilasciato delle dichiarazioni al settimanale DiPiù per evitare un accanimento nei confronti della Bocchi, che sarebbe comparsa soltanto in un secondo momento: qualcosa di grave e irreparabile era già successo tra Totti e la Blasi quando lui ha iniziato a frequentare Noemi. “Non si considera la causa scatenante - sono le parole riportate su DiPiù - della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)non è la causa della separazione tra Francescoe Ilary Blasi. Gli amici della nuova fiamma dell'ex capitano girosso hanno rilasciato delle dichiarazioni al settimanale DiPiù per evitare un accanimento nei confronti della, che sarebbe comparsa soltanto in un secondo momento: qualdi grave e irreparabile era già successo trae la Blasi quando lui ha iniziato a frequentare. “Non si considera la causa scatenante - sono le parole riportate su DiPiù - della rottura tra Ilary ee vorrebbecon lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualdi più ...

