Vuelta a España 2022 | Remco Evenepoel | “Oggi avevo le gambe per fare la differenza | i miei compagni sono stati perfetti”

(Di domenica 28 agosto 2022)sempre più leader della. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha lasciato sul posto tutti gli altri big nella salita finale della nona frazione, ha chiuso al quarto posto e ha guadagnato altri secondi preziosi in classifica generale. Ora il classe 2000 ha 1’12” di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas, 1’53” sullo sloveno Primoz Roglic e 2’33” sull’iberico Carlos Rodriguez. “davvero molto contento di quello che abbiamo mostrato come squadra – ha affermatosubito dopo la tappa odierna -. Ho sentito cheleperlae imi hanno aiutato alla grande anche”. Il belga ha ...

Oggi, domenica 28 agosto, è andata in scena la nona tappa della2022 di ciclismo su strada: la frazione Villaviciosa - Les Praeres Nava, di 171.4 km, ha confermato la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a ...Nel gruppo dei migliori Remco Evenepoel in Maglia Rossa ha preso la testa e non l'ha lasciata più : il belga, ad uno ad uno, ha staccato tutti i rivali . I più vicini avversari, Enric Mas (Movistar) e ... ASTANA. LOPEZ AL GIRO, LUTSENKO AL TOUR, DE LA CRUZ ALLA VUELTA. E NIBALI