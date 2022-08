Us Open, Raducanu: “Difesa del titolo? Giocherò partita dopo partita” (Di domenica 28 agosto 2022) Emma Raducanu è ormai pronta per l’inizio degli US Open, dopo la vittoria della passata stagione. “È fantastico per me tornare dopo l’anno in cui sono stato in tour, avendo giocato la maggior parte dei tornei. Sono molto contenta di quello che ho fatto in questa stagione e di come sono uscita da certe situazioni. Ho dei ricordi incredibili a New York, è uno dei miei tornei preferiti”. La 19enne britannica dovrà difendere il titolo: “La Difesa del titolo è qualcosa che la stampa sottolinea. Giocherò partita per partita, tutti gli avversari sono molto capaci. Mi concentro su quello che faccio, sulla mia traiettoria. Come ho detto l’anno scorso, faccio le cose a modo mio”. La tennista ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Emmaè ormai pronta per l’inizio degli USla vittoria della passata stagione. “È fantastico per me tornarel’anno in cui sono stato in tour, avendo giocato la maggior parte dei tornei. Sono molto contenta di quello che ho fatto in questa stagione e di come sono uscita da certe situazioni. Ho dei ricordi incredibili a New York, è uno dei miei tornei preferiti”. La 19enne britannica dovrà difendere il: “Ladelè qualcosa che la stampa sottolinea.per, tutti gli avversari sono molto capaci. Mi concentro su quello che faccio, sulla mia traiettoria. Come ho detto l’anno scorso, faccio le cose a modo mio”. La tennista ...

