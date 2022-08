Tuttosport – L’Atalanta espugna Verona: decide Koopmeiners. Salernitana show (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 22:30:16 Arrivano conferme da TS: L’Atalanta espugna il Bentegodi di Verona grazie ad un gran gol di Koopmeiners ad inizio ripresa. Gli uomini di Gasperini agganciano in classifica Torino, Lazio, Roma e Milan a quota sette. Tutto facile per la Salernitana, che batte 4-0 una deludente Sampdoria, grazie alle reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. A Bergamo decide Koopmeiners Poche emozioni nel primo tempo. Gasperini affianca Lookman a Zapata, ma L’Atalanta fa fatica a creare occasioni e a prendere in mano il pallino del gioco. Il Verona si difende con ordine e prova a impensierire la retroguardia nerazzurra. Due le emozioni, tutte allo scadere della prima frazione: prima è Musso ad anticipare Lasagna, con un ... Leggi su justcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 22:30:16 Arrivano conferme da TS:il Bentegodi digrazie ad un gran gol diad inizio ripresa. Gli uomini di Gasperini agganciano in classifica Torino, Lazio, Roma e Milan a quota sette. Tutto facile per la, che batte 4-0 una deludente Sampdoria, grazie alle reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. A BergamoPoche emozioni nel primo tempo. Gasperini affianca Lookman a Zapata, mafa fatica a creare occasioni e a prendere in mano il pallino del gioco. Ilsi difende con ordine e prova a impensierire la retroguardia nerazzurra. Due le emozioni, tutte allo scadere della prima frazione: prima è Musso ad anticipare Lasagna, con un ...

