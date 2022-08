Tramandare la cancellazione delle immagini

(Di domenica 28 agosto 2022) Come si fa a punire un morto per i suoi misfatti veri o presunti? Facile: basta distruggerne tutte le residue tracce di vita. In una piccola iconoclastia quotidiana, lo fa L'articolo proviene da il manifesto.

laprovinciadicivitavecchia.it

... valorizzare e. Un dovere morale, civico, politico, storico, che sento fortissimo. Per ...approfittare di ogni occasione per attaccare la nostra Festa e cercare di decretarne la... valorizzare e. Un dovere morale, civico, politico, storico, che sento fortissimo. Per ...approfittare di ogni occasione per attaccare la nostra Festa e cercare di decretarne la