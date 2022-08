Sbarchi continui, la Meloni all'attacco: "Serve blocco navale, dal 25 settembre si volta pagina" (Di domenica 28 agosto 2022) «Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 agosto 2022) «Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il: una missione europea in accordo...

