Pagelle Parma-Cosenza 1-0 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Le Pagelle e il tabellino di Parma-Cosenza 1-0, match valevole per la terza giornata della Serie B 2022/2023. Successo di misura per i ducali, che ottengono la prima vittoria in campionato grazie alla rete di Roberto Inglese. Prima battuta d'arresto invece per i calabresi, che dopo due successi nelle prime due gare lascia il Tardini con le tasche vuoto. Di seguito Pagelle e tabellino. IL RECAP DEL MATCH Le Pagelle e il tabellino Parma (4-2-3-1): Chichizola 6; Coulibaly 6.5 (46? Delprato 6), Circati 6.5, Romagnoli 6, Oosterwolde 6; Bernabé 6.5 (90? Estevez sv), Juric 6; Man 6.5 (72? Ansaldi 6), Vazquez 7, Mihaila 6.5 (46? Benedyczak 6); Inglese 6.5 (65? Bonny 5.5). A disposizione: ...

