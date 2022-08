Nona tappa Vuelta 2022: Meintjes vince a Les Preaeres. Evanepoel sempre in rosso (Di domenica 28 agosto 2022) Trionfa Luois Mentjues nella Nona tappa Vuelta 2022, da Villaciosa a Las Praeres di 174 km. ll sudafricano stacca gli italiani Battistella e Zambanini in prossimità della terribile salita finale, mentre Evanepoel semina il vuoto sulla concorrenza portando a 1’12” il vantaggio su Mas e 1’53” su Roglic. Nona tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? Frazione ricca di salite quella odierna con quattro gpm prima dell’ascesa verso La Praeres, con i suoi 3.9 km al 12,9% di media e tratti al 23/24%. Dopo qualche vano tentativo, sulla prima salita si forma la fuga composta da 9 corridori: Janssens, Stannardi, Gugliemi, Battistella, Zambanini, Gallego, Van Baarle, Mentjies e Conca, che superano i cinque minuti di vantaggio. Il gruppo decide ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Trionfa Luois Mentjues nella, da Villaciosa a Las Praeres di 174 km. ll sudafricano stacca gli italiani Battistella e Zambanini in prossimità della terribile salita finale, mentresemina il vuoto sulla concorrenza portando a 1’12” il vantaggio su Mas e 1’53” su Roglic.: COSA È ACCADUTO? Frazione ricca di salite quella odierna con quattro gpm prima dell’ascesa verso La Praeres, con i suoi 3.9 km al 12,9% di media e tratti al 23/24%. Dopo qualche vano tentativo, sulla prima salita si forma la fuga composta da 9 corridori: Janssens, Stannardi, Gugliemi, Battistella, Zambanini, Gallego, Van Baarle, Mentjies e Conca, che superano i cinque minuti di vantaggio. Il gruppo decide ...

