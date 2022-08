Liga 2022/2023, il Getafe ferma il Villarreal: al Coliseum è 0-0 (Di domenica 28 agosto 2022) Finisce in perfetto equilibrio la sfida tra Getafe e Villarreal, valida per la terza giornata della Liga 2022/2023. Al Coliseum Alfonso Perez la prima occasione è della formazione ospite con Gerard Moreno, che al 41? aggancia un pallone vicino al limite, prende la mira e conclude in porta trovando però la risposta di Soria. Poco prima dell’intervallo Unal calcia forte dal limite dell’area verso l’angolino basso di sinistra ma Rulli interviene fermando tutto. Al 67? colpo di testa di Pedraza respinto dal portiere avversario, e al 74? Arambarri sfiora il vantaggio con una forte conclusione dal limite terminata fuori di pochissimo. Il Villarreal ci riprova sul finale, e all’87’ Chukwueze conclude di prima all’interno dell’area piccola trovando ancora ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Finisce in perfetto equilibrio la sfida tra, valida per la terza giornata della. AlAlfonso Perez la prima occasione è della formazione ospite con Gerard Moreno, che al 41? aggancia un pallone vicino al limite, prende la mira e conclude in porta trovando però la risposta di Soria. Poco prima dell’intervallo Unal calcia forte dal limite dell’area verso l’angolino basso di sinistra ma Rulli intervienendo tutto. Al 67? colpo di testa di Pedraza respinto dal portiere avversario, e al 74? Arambarri sfiora il vantaggio con una forte conclusione dal limite terminata fuori di pochissimo. Ilci riprova sul finale, e all’87’ Chukwueze conclude di prima all’interno dell’area piccola trovando ancora ...

