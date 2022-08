Lampedusa, record di sbarchi nel fine settimana: hotspot stracolmo con oltre 1.500 migranti. In 342 arrivati a Pantelleria (Di domenica 28 agosto 2022) È già stracolmo l’hotspot di Lampedusa, dopo l’ondata di sbarchi registrata negli ultimi giorni e che sta continuando a portare sull’isola siciliana centinaia di persone partite in prevalenza dai porti della Libia e della Tunisia. Gli ospiti della struttura sono passati dai 340 di giovedì ai ben 1.517 di domenica, con le navi delle ong al largo che hanno già soccorso circa 600 persone che saranno trasportate a riva il prima possibile. Con gli sbarchi record delle ultime ore il numero massimo di occupanti dell’hotspot, che sarebbe di 350, è stato così ampiamente superato. Per questo nella mattinata di domenica, col traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, è previsto, su disposizione della Prefettura di Agrigento, il trasferimento di 250 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) È giàl’di, dopo l’ondata diregistrata negli ultimi giorni e che sta continuando a portare sull’isola siciliana centinaia di persone partite in prevalenza dai porti della Libia e della Tunisia. Gli ospiti della struttura sono passati dai 340 di giovedì ai ben 1.517 di domenica, con le navi delle ong al largo che hanno già soccorso circa 600 persone che saranno trasportate a riva il prima possibile. Con glidelle ultime ore il numero massimo di occupanti dell’, che sarebbe di 350, è stato così ampiamente superato. Per questo nella mattinata di domenica, col traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, è previsto, su disposizione della Prefettura di Agrigento, il trasferimento di 250 ...

