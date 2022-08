Formazioni ufficiali Reggina-Sudtirol | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Ledi, match valido per la terza giornata della. Gli ospiti non hanno iniziato il campionato come sperato, subendo due sconfitte in altrettante gare. Meglio la, che una vittoria l’ha conquistata e staziona a quota 3 punti. Il match del Granillo mette in palio punti importanti che farebbero comodo ad entrambe le compagini. Appuntamento questa sera alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.