F1 | perchè è stato penalizzato Charles Leclerc e ha perso una posizione? Ennesima beffa per la Ferrari

(Di domenica 28 agosto 2022) C’è poca voglia di sorridere in casaal termine del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il team di Maranello ha vissuto una domenica da incubo. Senza mezzi termini. Oggi la Red Bull, e Max Verstappen in particolare, erano letteralmente su un altro pianeta. Come se non bastasse, per, le cose si sono messe male sin da subito, contando che già scattare dalla 15a casella della griglia non era sicuramente semplice. Ma, una visiera strappata da un rivale che lo precedeva, si era andata a infilare nel disco dei freni della sua gomma anteriore destra, provocando un principio di incendio. Per questo motivo il monegasco èsubito richiamato ai box, per effettuare un cambio gomme d’emergenza. ...