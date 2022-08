Europei di Spalato, un super Setterosa stende la Spagna (Di domenica 28 agosto 2022) Un dominio o quasi: è questa la vera sorpresa. A Spalato, nella seconda giornata degli Europei, il Setterosa stende le campionesse in carica e vicecampionesse olimpiche: 12 - 9 sulla Spagna con ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 agosto 2022) Un dominio o quasi: è questa la vera sorpresa. A, nella seconda giornata degli, ille campionesse in carica e vicecampionesse olimpiche: 12 - 9 sullacon ...

Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - grifonito : RT @Eurosport_IT: SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ??????? #LENSplit2… - cuorebatticuore : RT @Eurosport_IT: SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ??????? #LENSplit2… - Dosonliri7 : RT @Eurosport_IT: SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ??????? #LENSplit2… - SMSNEWSOFFICIAL : Agli Europei di pallanuoto di Spalato 2022 il Setterosa ha battuto la Spagna per 12-9 -