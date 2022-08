Dall'agricoltura a negozi e famiglie. I numeri dei rincari ora fanno paura (Di domenica 28 agosto 2022) In autunno la crisi energetica provocherà una stangata da 711 euro. Aumenti trasversali, Dalla spesa (+10%) alle bollette di gas (+20%) e luce (+15%). Confesercenti: 90mila attività a rischio Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) In autunno la crisi energetica provocherà una stangata da 711 euro. Aumenti trasversali,a spesa (+10%) alle bollette di gas (+20%) e luce (+15%). Confesercenti: 90mila attività a rischio

RobyPasy : RT @paolodune: Vorrei chiarire che, contrariamente all'opinione comune, il mestiere più antico del mondo non è la prostituzione. È la cacci… - ByGlance : RT @liubasoncini: L’ #agricoltura è ormai entrata nell’era dei #satelliti, che dall’alto possono offrire servizi molto importanti x le impr… - infoiteconomia : Dall'agricoltura a negozi e famiglie. I numeri dei rincari ora fanno paura - LacalSara : RT @paolodune: Vorrei chiarire che, contrariamente all'opinione comune, il mestiere più antico del mondo non è la prostituzione. È la cacci… - chojin00 : RT @paolodune: Vorrei chiarire che, contrariamente all'opinione comune, il mestiere più antico del mondo non è la prostituzione. È la cacci… -