Calciomercato Inter, in Francia sicuri: il PSG non molla Skriniar. Le ultime (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercato Inter: il PSG non avrebbe mollato Skriniar, individuato come perfetto rinforzo per la difesa Nonostante le intenzioni del presidente Zhang e le rassicurazioni di Marotta arrivate prima del match contro la Lazio, il PSG non sembra avere intenzione di mollare l’osso Milan Skriniar. Secondo quanto detto da Telefoot, i campioni di Francia sperano ancora di poter arrivare al difensore slovacco dell’Inter, ma devono fare i conti con la cifra che eventualmente in Viale della Liberazione accetterebbero, vale a dire i famosi 80 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022): il PSG non avrebbeto, individuato come perfetto rinforzo per la difesa Nonostante le intenzioni del presidente Zhang e le rassicurazioni di Marotta arrivate prima del match contro la Lazio, il PSG non sembra avere intenzione dire l’osso Milan. Secondo quanto detto da Telefoot, i campioni disperano ancora di poter arrivare al difensore slovacco dell’, ma devono fare i conti con la cifra che eventualmente in Viale della Liberazione accetterebbero, vale a dire i famosi 80 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : . @ChelseaFC, bloccato l'addio di #Chalobah: le ultime sulle difese di #Milan e #Inter - cmdotcom : #Inter, fatta per #Acerbi: il difensore domani a #Milano per visite e firma - Gazzetta_it : Chalobah, il Milan sorpassa l'Inter: i dettagli della trattativa #calciomercato - Luxgraph : Serie C, Renate: contratto biennale per Damiano Menna - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, ecco #Acerbi ?? Fissate le visite mediche #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -