Bologna: in arrivo un altro innesto in difesa (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo l'acquisizione di Joshua Zirkzee, presente già ieri a Milano per assistere alla sfida contro i rossoneri campioni d'Italia, la Gazzetta dello Sport di oggi spiega come nella lista di Giovanni ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo l'acquisizione di Joshua Zirkzee, presente già ieri a Milano per assistere alla sfida contro i rossoneri campioni d'Italia, la Gazzetta dello Sport di oggi spiega come nella lista di Giovanni ...

STnews365 : Bologna: in arrivo un altro innesto in difesa. Dopo Zirkzee, si guarda ad un centrale con esperienza anche internaz… - calciomercatogp : Zirkzee ieri era in tribuna a seguire il Bologna! Ufficialitá del suo arrivo nelle prossime ore. #zirkzee… - Nat_Bologna : @FrabboniA @BolognaSpazio @DiMarzio E se, consapevole della sua forza, avesse pensato: 'ora arrivo e ci penso io'?… - casa_casala : @PietroFerrari73 @Pierpaolo734ac La tua ignoranza ti impedisce di sapere che Milano, Genova, Torino, Bologna e altr… - casa_casala : @diego544751872 @Pierpaolo734ac La tua ignoranza fascista ti impedisce di sapere che Milano, Genova, Torino, Bologn… -