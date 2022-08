Biella | lite tra parenti al bar | 30enne muore accoltellato | fermato un uomo

antonie85321896 : Biella, 29enne ucciso a coltellate per strada - boborobo88 : Biella, 29enne ucciso a coltellate per strada - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo è stato accoltellato a morte a Biella. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Biella, ucciso a coltellate dal fidanzato della sorella dopo la lite nella pasticceria di famiglia - rep_torino : Biella, ucciso a coltellate dal fidanzato della sorella dopo la lite nella pasticceria di famiglia [aggiornamento d… -

Unatra parenti che finisce in tragedia. Alo scontro tra due giovani ha avuto il terribile epilogo di un accoltellamento con la morte della vittima.tra parenti, un morto . Le indagini . ...commenta Un uomo di 30 anni, Andrea Maiolo , è stato accoltellato a morte a. L'omicida è un parente della vittima che lo ha colpito con un fendente all'addome rendendo ...scaturito da una- ...Una coltellata in pieno addome non gli ha lasciato scampo. E’ morto così oggi, all’ora di pranzo, Andrea Maiolo, 30 anni di Biella, colpito in strada durante una lite nella sua città. Per il delitto l ...Un uomo di 30 anni, Andrea Maiolo, è stato accoltellato a morte a Biella. L'omicida è un parente della vittima che lo ha colpito con un fendente all'addome rendendo inutili i tentativi di rianimazione ...