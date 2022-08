Al via la IV edizione del festival “Teatramm’” (Di domenica 28 agosto 2022) ROMA – Emiliano De Martino ed EDM Produzione e Distribuzione in collaborazione con Felice Della Corte e con il Teatro Marconi di Roma presenta la IV edizione del festival “Teatramm’”. Emiliano De Martino, in qualità di Direttore artistico dell’evento, in collaborazione con Felice Della Corte, in qualità di Direttore artistico del Teatro Marconi, presenta la quarta edizione del concorso teatrale Teatramm’ che si terrà a Roma, al Teatro Marconi, dal 6 all’11 settembre. L’evento vedrà svolgersi la prima sera, martedì 6 settembre, un contest interno di EDM FACTORY, l’Accademia artistica di Emiliano De Martino. Dal 7 settembre in poi si alterneranno sul palco gli spettacoli di 11 compagnie provenienti da tutta Italia. Gli spettacoli verranno giudicati di sera in sera con un criterio di valutazione che sarà ... Leggi su lopinionista (Di domenica 28 agosto 2022) ROMA – Emiliano De Martino ed EDM Produzione e Distribuzione in collaborazione con Felice Della Corte e con il Teatro Marconi di Roma presenta la IVdel”. Emiliano De Martino, in qualità di Direttore artistico dell’evento, in collaborazione con Felice Della Corte, in qualità di Direttore artistico del Teatro Marconi, presenta la quartadel concorso teatraleche si terrà a Roma, al Teatro Marconi, dal 6 all’11 settembre. L’evento vedrà svolgersi la prima sera, martedì 6 settembre, un contest interno di EDM FACTORY, l’Accademia artistica di Emiliano De Martino. Dal 7 settembre in poi si alterneranno sul palco gli spettacoli di 11 compagnie provenienti da tutta Italia. Gli spettacoli verranno giudicati di sera in sera con un criterio di valutazione che sarà ...

