West Nile, morto un uomo di 70 anni nel Cremonese

Un 70enne di Castelverde, Virgilio Villa, è la prima vittima della West Nile in provincia di Cremona: cardiopatico e già provato da un quadro clinico complicato, con un sistema immunitario compromesso,...

