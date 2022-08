Siviglia: tre squadre su Delaney (Di sabato 27 agosto 2022) Thomas Delaney potrebbe lasciare il Siviglia: il centrocampista danese piace a tre squadre in Germania, Borussia Mönchengladbach, Bayer... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Thomaspotrebbe lasciare il: il centrocampista danese piace a trein Germania, Borussia Mönchengladbach, Bayer...

sportli26181512 : Liga, LIVE Elche-Real Sociedad 0-1. A seguire Vallecano-Maiorca, in serata il Siviglia: Tre partite in questo sabat… - sportli26181512 : Liga, LIVE Elche-Real Sociedad: a seguire Vallecano-Maiorca, in serata il Siviglia: Tre partite in questo sabato di… - LucaMatrella : @eddajesu Calendario perfetto ,mi sembra .O no ? Se vinci le prime tre vai in carrozza a Siviglia. - senia65 : @terribile76 Quello che ha vinto in Europa tre volte di fila con il Siviglia e che ha vinto col Villarreal in poco… - TotoeCalcio : #Calcio. Terminati, 4 anticipi. #Liga1. Il #RayoVallecano vince in casa dell' #Espanyol . Il #Siviglia prende il… -