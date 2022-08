Sampdoria | Giampaolo | «A Salerno con buoni propositi»

(Di sabato 27 agosto 2022) Le parole diin vista della sfida con la Salernitana: «Il pari con la Juventus ci ha dato una grande energia» Marcoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Salernitana e, valido per la terza giornata di Serie A 2022/23. Ecco le dichiarazioni, in diretta, dell’allenatore blucerchiato. ASPETTATIVE – «Mi aspetto di ripetere un livello di prestazione sulla falsariga delle prime due gare di campionato perché per fare risultato serve quello. Andiamo acon». TOUR DE FORCE – «Influisce soprattutto nelle prime gare del campionato, con questo clima. Ho riconosciuto la squadra venerdì e stamattina con due allenamenti di qualità. Questo vuol dire che il dispendio energetico è molto alto. Le tre gare in una ...

