LIVE Juventus-Roma 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Cuadrado con il sinistro non riesce a far girare il pallone. 52? Si preparano sostituzioni nella Juventus. 50? Kostic in mezzo, Miretti non controlla. 48? Fuori Spinazzola e Mancini, dentro El Shaarawy e Zalewski nella Roma. 46? inizia la ripresa 19.25 Prestazione spettacolare in questo primo tempo della Juventus, più volte sfiorato il raddoppio. Roma che deve alzare il suo baricentro se vuole rientrare in partita. A tra poco per il secondo tempo. 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Roma 1-0. 43? Fallo su Miretti. 41? Giallo per Cristante. Fallo su Rabiot. 39? Punizione di Vlahovic che finisce fuori. 37? Partita molto divertente fino a questo momento. 35? Cuadrado su ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Cuadrado con il sinistro non riesce a far girare il pallone. 52? Si preparano sostituzioni nella. 50? Kostic in mezzo, Miretti non controlla. 48? Fuori Spinazzola e Mancini, dentro El Shaarawy e Zalewski nella. 46?la ripresa 19.25 Prestazione spettacolare in questo primo tempo della, più volte sfiorato il raddoppio.che deve alzare il suo baricentro se vuole rientrare in partita. A tra poco per iltempo. 45? Finisce il primo tempo,1-0. 43? Fallo su Miretti. 41? Giallo per Cristante. Fallo su Rabiot. 39? Punizione di Vlahovic che finisce fuori. 37? Partita molto divertente fino a questo momento. 35? Cuadrado su ...

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : ?? Siamo LIVE su Twitch per commentare insieme il sorteggio di @ChampionsLeague ?? - zazoomblog : LIVE Juventus-Roma 1-0 Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Juventus-Roma #Serie #calcio - bizcommunityit : Juventus-Roma, il risultato in diretta LIVE - internewsit : Live Serie A, al via la ripresa: Cremonese-Torino e Juventus-Roma - -