Le pagelle di Juventus-Roma 1-1 | a segno i bomber!

Leggi su 11contro11

(Di sabato 27 agosto 2022) Dopo Lazio-Inter l’altro big match in programma in questa terza giornata di Serie A era. Una partita di grande livello terminata col punteggio di 1-1 e nella quale a regnare è stato l’equilibrio. Dopo appena 2? di gioco, i bianconeri sono passati in vantaggio grazie al terzo gol stagionale di Vlahovic, per poi comandare il primo tempo e andare in un paio d’occasioni anche vicino al raddoppio. Dopo un primo tempo ad alta intensità, i bianconeri hanno abbassato i ritmi nella ripresa con i capitolini pronti ad approfittarne. Alla fine, infatti, gli uomini di Mourinho hanno trovato il pareggio su sviluppi di corner con la prima rete di Abraham su assist in semirovesciata del grande ex di giornata Paulo Dybala. Ecco ledi. Ledi ...