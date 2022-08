Germania: in testa con il Bayern c'è l'Union Berlino (Di sabato 27 agosto 2022) Il Borussia Moenchengladbach si conferma 'bestia nera' del Bayern Monaco e strappa un pari, per 1 - 1, sul campo dei rivali. Decidono il match i gol di Thuram (al 43' pt) e Sané (all'38' st). I ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Il Borussia Moenchengladbach si conferma 'bestia nera' delMonaco e strappa un pari, per 1 - 1, sul campo dei rivali. Decidono il match i gol di Thuram (al 43' pt) e Sané (all'38' st). I ...

