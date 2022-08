DIRETTA F1, GP Spa 2022 LIVE: via alle qualifiche! Red Bull favorita per le basse temperature (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 16.33 Mick Schumacher completa il primo giro cronometrato in 1:47.929 con le soft. 16.31 Sul tracciato anche le Mercedes di Russell e di Hamilton con le soft, Perez con le soft, Leclerc con le soft, Sainz con le soft e Verstappen con le soft. In sostanza, la Q1 si scalda. 16.29 Solo Latifi e Schumacher in pista. 16.28 15° C in aria e 86% di umidità a Spa, condizioni molto favorevoli per la Red Bull. 16.27 Queste le condizioni meteorologiche: Current weather: Overcast but dry #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ILClStWeUF — Formula 1 (@F1) August 27, 2022 16.26 Il primo a scender in pista è Latifi (Williams) con le medie, seguito da Mick Schumacher con le soft. 16.26 SI COMINCIA CON LA Q1!!! 16.25 La versione del motore a combustione ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 16.33 Mick Schumacher completa il primo giro cronometrato in 1:47.929 con le soft. 16.31 Sul tracciato anche le Mercedes di Russell e di Hamilton con le soft, Perez con le soft, Leclerc con le soft, Sainz con le soft e Verstappen con le soft. In sostanza, la Q1 si scalda. 16.29 Solo Latifi e Schumacher in pista. 16.28 15° C in aria e 86% di umidità a Spa, condizioni molto favorevoli per la Red. 16.27 Queste le condizioni meteorologiche: Current weather: Overcast but dry #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ILClStWeUF — Formula 1 (@F1) August 27,16.26 Il primo a scender in pista è Latifi (Williams) con le medie, seguito da Mick Schumacher con le soft. 16.26 SI COMINCIA CON LA Q1!!! 16.25 La versione del motore a combustione ...

SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : Qualifiche rimandate di qualche minuto in Belgio per rimettere la pista in sicurezza dopo l'incidente in #F3. Diret… - SkySportF1 : ?? PEREZ FIRMA LE FP3 IN BELGIO ?? Carlos Sainz terzo I risultati ? - jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Spa #F1 #BelgianGP #Motorionline - FedericaMasolin : RT @SkySportF1: Qualifiche rimandate di qualche minuto in Belgio per rimettere la pista in sicurezza dopo l'incidente in #F3. Diretta su Sk… -