Calciomercato Sassuolo | parte un altro big? La rivelazione spiazza i tifosi

Leggi su serieanews

(Di sabato 27 agosto 2022) Il, in questi ultimi giorni di mercato, sta valutando la possibilità di cedere un: per lui si sono fatti avanti due club. Fin qui sono andati via Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Due cessioni (unite al mancato rinnovo del contratto di Filip Djuricic) che hanno consentito aldi incamerare oltre 70 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.