(Di sabato 27 agosto 2022) L'imprenditore e l'amico manager Davide Vigo si trovavano in un'area senza nulla che potesse fare da parafulmine. I lorotrovati da un automobilista

La Repubblica

Ed è sulle loro biciclette elettriche che si è scaricato un fulmine, uccidendo i due amici che avevano voluto regalarsi una giornata sulle montagne olimpiche, tra Pragelato e Sestriere. Bici intatte e corpi folgorati, così è morto Alberto Balocco Ieri era salito in sella alla bici sulle montagne del Torinese assieme ... Le biciclette erano intatte, ma i segni di folgorazione sui due corpi hanno reso chiaro fin da subito che la causa ...