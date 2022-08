Armi e bomba a mano a Ponticelli, blitz della Polizia (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un fucile a canne mozze, una pistola semi automatica ma anche una bomba a mano, svariati caricatori e tantissime munizioni di vario calibro. E’ quanto i poliziotti del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile della Questura di Napoli, insieme a unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto e sequestrato all’interno del cosiddetto grattacielo di via Franciosa angolo via Ulisse Prota Giurleo, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Nell’immobile è stato anche individuato un laboratorio per il confezionamento e il taglio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un fucile a canne mozze, una pistola semi automatica ma anche una, svariati caricatori e tantissime munizioni di vario calibro. E’ quanto i poliziotti del commissariatoSquadra MobileQuestura di Napoli, insieme a unità cinofileGuardia di Finanza, hanno rinvenuto e sequestrato all’interno del cosiddetto grattacielo di via Franciosa angolo via Ulisse Prota Giurleo, nel quartieredi Napoli. Nell’immobile è stato anche individuato un laboratorio per il confezionamento e il taglio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LaVeritaWeb : Bergoglio ricorda «la povera ragazza volata in aria per una bomba». L’ambasciatore ucraino s’indispettisce. Ma Fran… - anteprima24 : ** #Armi e bomba a mano a #Ponticelli, blitz della #Polizia ** - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Bergoglio ricorda «la povera ragazza volata in aria per una bomba». L’ambasciatore ucraino s’indispettisce. Ma Francesco t… - MauroBeltramo : RT @LaVeritaWeb: Bergoglio ricorda «la povera ragazza volata in aria per una bomba». L’ambasciatore ucraino s’indispettisce. Ma Francesco t… - assaloni : RT @LaVeritaWeb: Bergoglio ricorda «la povera ragazza volata in aria per una bomba». L’ambasciatore ucraino s’indispettisce. Ma Francesco t… -