Alcune idee per rendere verde il carburante per aerei (Di sabato 27 agosto 2022) Le compagnie aeree sperano di diventare a impatto zero entro il 2050 in Europa. Nuove tecnologie per la creazione del carburante sostenibile per l’aviazione stanno prendendo piede in tutto il mondo. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 27 agosto 2022) Le compagnie aeree sperano di diventare a impatto zero entro il 2050 in Europa. Nuove tecnologie per la creazione delsostenibile per l’aviazione stanno prendendo piede in tutto il mondo. Leggi

LucaBizzarri : @AlexBazzaro Mi perdoni Onorevole, mi pare che lei giudichi questo articolo come la conferma di alcune teorie antiv… - GiuseppeConteIT : Domani sarò ospite di Lucia Annunziata a #mezzorainpiù. Ho alcune cose da raccontarvi e idee per il Paese da illust… - EnricoLetta : Stamani coi partecipanti al dibattito del ?@MeetingRimini? a concordare con il moderatore, Luciano Fontana, diretto… - SerenaBellavita : RT @LucaBizzarri: @AlexBazzaro Mi perdoni Onorevole, mi pare che lei giudichi questo articolo come la conferma di alcune teorie antivax. Es… - antonionozzi : RT @LucaBizzarri: @AlexBazzaro Mi perdoni Onorevole, mi pare che lei giudichi questo articolo come la conferma di alcune teorie antivax. Es… -