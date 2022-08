Main Event 25.08.2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) Ecco i risultati dell’ultima puntata di Main Event andata in scena da Toronto in Canada. Lo show è stato registrato lil 22 agosto scorso, in concomitanza con l’episodio di Raw della settimana scorsa, ed è andato in onda sul WWE Network e sulle tv internazionali a partire dal 25 agosto 2022. Ecco i risultati Nikki A.S.H. e Doudrop battono Tamina e Dana Brooke con la combo Samoan Drop/Neckbreaker Alexander Cedric e Mustafa Ali battono Shelton Benjamin e T-Bar con la 450 Leggi su zonawrestling (Di venerdì 26 agosto 2022) Ecco i risultati dell’ultima puntata diandata in scena da Toronto in Canada. Lo show è stato registrato lil 22 agosto scorso, in concomitanza con l’episodio di Raw della settimana scorsa, ed è andato in onda sul WWE Network e sulle tv internazionali a partire dal 25 agosto. Ecco i risultati Nikki A.S.H. e Doudrop battono Tamina e Dana Brooke con la combo Samoan Drop/Neckbreaker Alexander Cedric e Mustafa Ali battono Shelton Benjamin e T-Bar con la 450

