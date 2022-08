LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Grassia, Rossi e Stanco in alto! Gli azzurri devono provano a rimontare dopo 50 piattelli (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Sono 22 i tiratori in questo momento già entrati nella terza sequenza di Tiro. 13.13 L’emiliano ha sbriciolato sin qui 10 piattelli nella terza serie. 13.07 Degli italiani, al momento, solo Daniele Resca ha iniziato la terza e ultima serie odierna. 13.03 Si prosegue con la prima sessione di qualificazione al maschile. 12.55: Resca in pedana per il terzo round di tiri. Per ora 9/9 per lui 12.51: Coelho de Barros e Grassia in testa nella gara femminile con 73. Rossi insegue con 72, 71 punti per la britannica Hall, a quota 70 ci sono la britannica Hegarty, la spagnola Galvez, la francese Cormenier, l’azzurra Stanco e la spagnola Molne Magrina. A quota 69 inseguono Okhocek, Perilli e Macek 12.47: Arriva il 25/25 per l’azzurra ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Sono 22 i tiratori in questo momento già entrati nella terza sequenza di. 13.13 L’emiliano ha sbriciolato sin qui 10nella terza serie. 13.07 Degli italiani, al momento, solo Daniele Resca ha iniziato la terza e ultima serie odierna. 13.03 Si prosegue con la prima sessione di qualificazione al maschile. 12.55: Resca in pedana per il terzo round di tiri. Per ora 9/9 per lui 12.51: Coelho de Barros ein testa nella gara femminile con 73.insegue con 72, 71 punti per la britannica Hall, a quota 70 ci sono la britannica Hegarty, la spagnola Galvez, la francese Cormenier, l’azzurrae la spagnola Molne Magrina. A quota 69 inseguono Okhocek, Perilli e Macek 12.47: Arriva il 25/25 per l’azzurra ...

