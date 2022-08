Leoluca Granata condannato per stupro, era comparso per pochi minuti a Uomini e Donne: la redazione di Maria fa delle precisazioni (Di venerdì 26 agosto 2022) “E’ stato un rapporto consenziente. Non avevo alcuna intenzione di farle del male”. Questo il grido di Leoluca Granata, il 20enne di Maranello condannato a cinque anni per stupro. Modello con una brevissima comparsata in TV a Uomini e Donne, il ragazzo è stato arrestato lo scorso ottobre. Ex volto di Uomini e Donne arrestato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 agosto 2022) “E’ stato un rapporto consenziente. Non avevo alcuna intenzione di farle del male”. Questo il grido di, il 20enne di Maranelloa cinque anni per. Modello con una brevissima comparsata in TV a, il ragazzo è stato arrestato lo scorso ottobre. Ex volto diarrestato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

