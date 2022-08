L’agente di Osimhen smentisce le voci di mercato: “Vuole giocare la Champions col suo Napoli” (Di venerdì 26 agosto 2022) Attraverso un tweet, L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha smentito le voci di un possibile trasferimento dell’attaccante del Napoli al Manchester United. Nelle ultime ore si era infatti parlato di un possibile coinvolgimento del centravanti nigeriano nell’operazione che avrebbe potuto portare in Campania Cristiano Ronaldo. Opzione che il ragazzo non ha mai preso in considerazione, come spiegato dal suo agente Calenda: “Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e Vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni” si legge. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Attraverso un tweet,di Victor, Roberto Calenda, ha smentito ledi un possibile trasferimento dell’attaccante delal Manchester United. Nelle ultime ore si era infatti parlato di un possibile coinvolgimento del centravanti nigeriano nell’operazione che avrebbe potuto portare in Campania Cristiano Ronaldo. Opzione che il ragazzo non ha mai preso in considerazione, come spiegato dal suo agente Calenda: “Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victorè un giocatore dellacol suodopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni” si legge. SportFace.

