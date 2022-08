Giulia Pelagatti | il selfie in ascensore infiamma il web | Bellissima

Leggi su chemusica

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il popolo del web è rimasto di stucco davanti aldi: avete visto che bellezza? Guardate come si è mostrata in. Ancora una volta a giovane velina mora continua a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione c’è di nuovo la sua proverbiale bellezza, ma avete visto com’è apparsa questa volta? L'articolo, ilinil webchemusica.it.