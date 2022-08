Gas russo, Medvedev e le 'condizioni' per l'Europa (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia è pronta a fornire gas all'Europa nei volumi previsti dai contratti, ma se l'Ue "torce il braccio" a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia è pronta a fornire gas all'nei volumi previsti dai contratti, ma se l'Ue "torce il braccio" a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord ...

ItaliaViva : L'indipendenza dal #gas russo è una questione di sicurezza nazionale. Riguarda la tenuta dell'economia e la salvagu… - Agenzia_Ansa : 'La Russia - assicura il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev - è pronta a fornire gas… - pietroraffa : Una autorevole fonte del governo ha riferito all'Adnkronos che 'se non si realizza almeno un rigassificatore in tem… - caterinacorda1 : RT @MarcoFr39006032: @LUCABRAMBILLA24 Ho capito bene? La Germania non vuole il gas Russo, ma il cattivo è Putin che lo brucia piuttosto che… - unozerozer0 : Importando gas liquido al posto del gas naturale russo saremmo indipendenti dall'estero??...ah no, dovremmo estrarre… -